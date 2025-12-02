Έφτασε ο Γουίτκοφ στη Ρωσία για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Ζελένσκι καταγγέλλει “ρωσική επιχείρηση επιρροής”

Η διπλωματική κινητικότητα εντείνεται στη Μόσχα, καθώς σύμφωνα με το Reuters η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, εντοπίστηκε έξω από το Κρεμλίνο το απόγευμα, ενόψει των συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη Μόσχα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας και «να διαρκέσουν όσο χρειαστεί».

Μετά τη συνάντηση, γύρω στις 21:00, ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει δήλωση από τον Λευκό Οίκο, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει αναφορά στις συνομιλίες της ημέρας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να σχολιάζει άμεσα τις διπλωματικές εξελίξεις.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για εκστρατεία παραπληροφόρησης

Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει μια ρωσική επιχείρηση επιρροής που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές συζητήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι εγκαινιάζει «μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης» με στόχο την αποδυνάμωση των κυρώσεων και την παρεμπόδιση κρίσιμων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Τονίζει ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά αυτήν την «απόπειρα χρήσης της διπλωματικής διαδικασίας ως κάλυψη».

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη σε μια «εποικοδομητική» συνεργασία με την ομάδα Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας ότι κάθε διπλωματική επαφή αντιμετωπίζεται «με απόλυτη σοβαρότητα».