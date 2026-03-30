ΕΕ: Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι

«Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και πέραν αυτής», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (30/3) ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής των Χούθι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής τόνισε πως «ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι σαφής. Υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξουν την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσουν όχι μόνο τη σύγκρουση αλλά και την αστάθεια στην περιοχή, καθώς και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ελευθερία ναυσιπλοΐας».

Σε ερώτηση αν πρόκειται να αλλάξει η εντολή για τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», ο κ. Ελ Ανούνι απάντησε πως «δεν μπορώ να πω αν θα επεκτείνουμε την εντολή, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο πεδίο εφαρμογής. Θα τηρήσω όσα είπα σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε κάνει με αφορμή τη δήλωση της G7. Και ας το αφήσουμε εκεί προς το παρόν».

