ΕΕ: Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Επιτροπής επλήγη από κυβερνοεπίθεση στις 24 Μαρτίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης στις 24 Μαρτίου, η οποία επηρέασε την υποδομή cloud που φιλοξενεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα Europa, με τα πρώτα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι ελήφθησαν δεδομένα από αυτούς τους ιστότοπους, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή.

Το περιστατικό όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί.

“Τα εσωτερικά συστήματα δεν επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση”, δήλωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν κατονόμασε κάποια ομάδα ή πρόσωπο που να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση.

