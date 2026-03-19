MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Δυτική Όχθη: Τέσσερις Παλαιστίνιες νεκρές εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.

Περισσοτερες Ειδησεις

