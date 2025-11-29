Δύσκολη νύχτα στο Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από τη Ρωσία με drones και πυραύλους

Μία ακόμα πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στο Κίεβο καθώς ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (29/11), καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, να καταδικάζει την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τκατσένκο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε νωρίτερα ότι ένα 13χρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμα γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews στην Ουκρανία, Αδαμαντία Λιόλιου, στο Κίεβο, το οποίο από νωρίς το απόγευμα χθες, Παρασκευή, ήταν σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας της μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drones σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημειώθηκε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους, ενώ υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι και την επόμενη ώρα πιθανότατα να έχουμε και νέες επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Αδαμαντία Λιόλιου, στις 6 το πρωί συνεχίζονταν να ακούγονται εκρήξεις αλλά και ο ήχος των drones που στοχεύουν το Κίεβο, όπως και ο ήχος από τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν ενεργοποιηθεί.

Ήρθε μάλιστα και νέα προειδοποίηση για εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και πυραύλων.

Τα μόνα οχήματα που κυκλοφορούσαν ήταν κάποια πυροσβεστικά, όπως και ασθενοφόρα.

«Είμαστε όλοι σε επιφυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι για περισσότερες από τρεις ώρες, στην καρδιά του Κιέβου ακούγονταν εκρήξεις.

«Φυσικά και τα αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν άμεσα, αλλά ακουγόταν και πολύ έντονα ο ήχος των drones, όπως επίσης και οι εκρήξεις από τα χτυπήματα» εξήγησε, προσθέτοντας:

«Έχουμε καταστροφές σε κτήρια σε διάφορες περιοχές του Κιέβου. Μιλάμε για εννέα τοποθεσίες που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, κυρίως από θραύσματα. Βρίσκονται σε πέντε περιοχές, όλες εδώ στο Κίεβο. Ήταν δηλαδή στόχος η ουκρανική πρωτεύουσα».