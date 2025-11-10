Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα – Ανήλικο το ένα θύμα

Δύο Παλαιστίνιοι, ένας εκ των οποίων ήταν ανήλικος, έπεσαν νεκροί τη Δευτέρα (10/11) από πυρά ισραηλινών στρατιωτών κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του θύλακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), δύο Παλαιστίνιοι πλησίασαν στρατιώτες οι οποίοι «εξόντωσαν τους τρομοκράτες προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή». Τα θύματα φέρονται να πέρασαν την «κίτρινη γραμμή» πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.

Εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περισσότεροι από 240 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Οι IDF έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις τους θα λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ