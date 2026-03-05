MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Αλγερία

THESTIVAL TEAM

Δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλγερίας πέθαναν και τέσσερα ακόμα τραυματίστηκαν όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από βάση στα νότια του Αλγερίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αεροσκάφος τύπου BE 1900 μετέφερε έξι μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οι δύο σκοτώθηκαν και οι τέσσερις διακομίστηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι έχει διαταχθεί έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να υπενθυμίσει τη χειρότερη αεροπορική καταστροφή στην Αλγερία, που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, όταν ένα μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 συνετρίβη από την ίδια βάση, με αποτέλεσμα τον θάνατο 257 ανθρώπων, στρατιωτικών και μελών των οικογενειών τους.

Αλγερία

