Δυο νεκροί και 6 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν σε πλήγματα εναντίον εννιαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε 22ώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Πετσέρσκι, κατά την ίδια πηγή.

Πόλεμος στην Ουκρανία

