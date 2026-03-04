MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δύο ελληνικά F-16 αναχαίτισαν drone στον εναέριο χώρο του Λιβάνου πριν μπουν στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στη Λευκωσία γύρω στις 9:30 το πρωί, κατόπιν πληροφορίας για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Δύο ελληνικά F16 αναχαίτισαν το drone, λίγο πριν μπει στην Κύπρο. Ταυτόχρονα η πρωινή πτήση από Αθήνα για Λάρνακα, επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω του συναγερμού.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση και εφόσον απαιτηθεί αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρικ, σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 τα οποία έγιναν αντιληπτά από τους πολίτες.

Ο συναγερμός στην πρεσβεία έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Αναβλήθηκε το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Κύπρος

