Δύο ελληνικά F-16 αναχαίτισαν drone στον εναέριο χώρο του Λιβάνου πριν μπουν στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στη Λευκωσία γύρω στις 9:30 το πρωί, κατόπιν πληροφορίας για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Δύο ελληνικά F16 αναχαίτισαν το drone, λίγο πριν μπει στην Κύπρο. Ταυτόχρονα η πρωινή πτήση από Αθήνα για Λάρνακα, επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω του συναγερμού.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση και εφόσον απαιτηθεί αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρικ, σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 τα οποία έγιναν αντιληπτά από τους πολίτες.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026

Ο συναγερμός στην πρεσβεία έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Αναβλήθηκε το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.