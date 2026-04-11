Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Δύο αντιτορπιλικά που φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ξεκινούσαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πρόκειται για τα πρώτα αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει ότι αρκετά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τύπος των σκαφών, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή δεν είχε συντονιστεί με την Τεχεράνη.

«Στο πλαίσιο των πάγιων επιχειρησιακών πρακτικών των ΗΠΑ»

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι «πρόκειται για επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα», υπογραμμίζοντας ότι η διέλευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πάγιων επιχειρησιακών πρακτικών των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Σημειώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας, με μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου να διέρχεται από την περιοχή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία σε κάθε στρατιωτική ή διπλωματική κίνηση στην περιοχή.