Drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, το ένα ήταν ουκρανικής προέλευσης, λέει ο Στουμπ

Την είσοδο drones στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας ανακοίνωσε πριν λίγο ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Στουμπ. Σε ανάρτησή του ο Στουμπ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ένα από αυτά ήταν ουκρανικής προέλευσης, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή για τη Φινλανδία.

Παράλληλα τόνισε ότι οι φινλανδικές αρχές είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε μελλοντικά περιστατικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου της Φινλανδίας

«Σήμερα το πρωί, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν σε φινλανδικό έδαφος. Ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιβεβαιώθηκε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης.

Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή για τη Φινλανδία.

Οι αρχές μας αντέδρασαν άμεσα στην κατάσταση. Ευχαριστώ τις αρχές για την αποτελεσματική τους δράση.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Οι αρχές διατηρούν την ετοιμότητά τους να αντιδράσουν σε μελλοντικά περιστατικά. Η Φινλανδία είναι έτοιμη να παρακολουθεί και να προστατεύει το έδαφός της», έγραψε ο Στουμπ.

