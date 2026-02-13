MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δραματική διάσωση τριών ανδρών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μία δραματική διάσωση τριών ανδρών, ηλικίας 22 ετών, που έπεσαν στα παγωμένα νερά μιας λίμνης στον κόλπο Τζαμάικα της Νέας Υόρκης, σημειώθηκε την Παρασκευή (6/2).

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης όλα έγιναν όταν οι αρχές έλαβαν μία κλήση για άτομα που έπεσαν σε παγωμένα νερά στη γειτονιά Bayswater.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της έκτακτης ανάγκης της Αστυνομίας, δύτες και ελικόπτερο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύτες και πυροσβέστες σέρνονται στον πάγο για να προσεγγίσουν τους άνδρες και αφού δεθούν μαζί τους με ασφάλεια, κάνουν νόημα στο ελικόπτερο να τους σηκώσει στον αέρα από το παγωμένο νερό.

Στη συνέχεια προσγειωθήκανε σε ασφαλές σημείο, όπου δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες. Και οι τρεις είχαν τη συνείδησή τους και βρίσκονταν σε εγρήγορση μετά τη διάσωση.

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Mount Sinai South Nassau στο Oceanside, ενώ ο τρίτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St. John’s Episcopal στο Far Rockaway. Μέχρι στιγμής και οι τρεις βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το συμβάν σχολίασε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με μία ανάρτησή του στο Χ, στην οποία εξήρε το έργο της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για την διάσωση.

«Την περασμένη εβδομάδα, 3 άτομα έπεσαν μέσα στον πάγο στην Jamaica Bay. Χάρη στην απίστευτη δουλειά της NYPD και της FDNY, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος, αλλά οι πρώτοι ανταποκριτές μας είναι ακόμα πιο δυνατοί».

Νέα Υόρκη

