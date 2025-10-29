Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Γάζα: 26 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις – Δεν κινδυνεύει η συμφωνία διαβεβαιώνει ο Τραμπ

Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται να βαδίζει η εκεχειρία στη Γάζα, με το Ισραήλ να επιτίθεται χθες σε πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα όπου 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, σε επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεν κινδυνεύει η συμφωνία διαβεβαιώνει ο Τραμπ

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».