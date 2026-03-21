MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στο πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα

|
THESTIVAL TEAM

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση των πληροφοριών ότι βλήμα έπληξε την πόλη της Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει ενδείξεις ζημιών στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με την IAEA, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό.

Η IAEA δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω ενημέρωση.

