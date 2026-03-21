Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στο πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση των πληροφοριών ότι βλήμα έπληξε την πόλη της Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει ενδείξεις ζημιών στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με την IAEA, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό.

Η IAEA δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω ενημέρωση.