Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: “Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά”

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησύχασε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφορικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολη στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη και στο κόσμο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ αναγνώρισε ένα «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευση του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου, όμως «δεν υπάρχει έλλειψη», επέμεινε ενώπιον των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Στο στάδιο αυτό, «καμιά συλλογική δράση» δεν προβλέπεται συνεπώς αναφορικά με το πετρέλαιο, δήλωσε, αν και εξετάζονται «όλες οι επιλογές».

Ο Φατίχ Μπιρόλ έφθασε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον εφοδιασμό και στις τιμές της ενέργειας.

Ενώπιον των δημοσιογράφων, ο αξιωματούχος αυτός απέρριψε το σενάριο να υπάρξει και πάλι στροφή προς τη Ρωσία για το αέριο, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να απαγορεύσει πλήρως, το φθινόπωρο 2027, τις εισαγωγές ρωσικού αερίου.

«Ένα από τα ιστορικά λάθη» της Ευρώπης ήταν να εξαρτηθεί υπερβολικά από τη Ρωσία υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το να θεωρείται η Ρωσία εναλλακτική επιλογή για να προμηθευθεί κανείς αέριο» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ήταν «οικονομικά και κατά την άποψή μου πολιτικά εσφαλμένο», δήλωσε.

Ο Φατίχ Μπιρόλ κάλεσε τέλος τις ευρωπαϊκές χώρες να επωφεληθούν περισσότερο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ιδρύθηκε το 1974 για να συντονίσει τις απαντήσεις στα προβλήματα εφοδιασμού σε μαύρο χρυσό μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973.

