MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έτοιμος για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕ) δήλωσε σήμερα «έτοιμος» να προχωρήσει σε νέα αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου «εάν και όταν χρειαστεί», ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε άλμα των τιμών των υδρογονανθράκων, βρίσκεται στην 26η ημέρα του.

Οι δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ έγιναν σε απάντηση αιτήματος της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο, να «προετοιμαστεί για να πραγματοποιήσει» μια τέτοια συντονισμένη επιχείρηση.

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι τα κράτη-μέλη του θα αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο οργανισμός.

Υπάρχει «ακόμα σημαντική ποσότητα πετρελαίου στα αποθέματά μας», δήλωσε ο Μπιρόλ.

«Το 80% των αποθεμάτων μας συνεχίζει να είναι εκεί. Αυτά τα 400 εκατ. βαρέλια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% των αποθεμάτων μας», δήλωσε.

«Εάν και όταν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι… αλλά πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα είναι απαραίτητο».

«Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να διαδραματίσει τον ουσιαστικό του ρόλο της προστασίας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στην εκδήλωση του ΚΕΘΙ για την παρουσίαση της έρευνας σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη ανήλικος με σουγιά έξω από το σχολείο του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νέες καταγγελίες για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Μήνυση σε βάρος του για πλαστό πίνακα του Μυταρά

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου: Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς – Πήραν τη νίκη στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει το δρομολόγιο της γραμμής 56 του Ωραιοκάστρου λόγω της σημερινής παρέλασης για την 25η Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ερντογάν: Η Τουρκία διατηρεί την ψυχραιμία της και επιδιώκει ειρήνη στη Μέση Ανατολή