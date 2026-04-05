Διασώθηκε από Αμερικανούς ο αγνοούμενος πιλότος του F-15 στο Ιράν – “Τον έχουμε, είναι σώος και ασφαλής” το μήνυμα Τραμπ

Ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον “σώος και ασφαλής”, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

“Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!”, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ την οποία ανήρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε “δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο” για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά “θα είναι μια χαρά”.

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λεβαδειακός-Άρης: Γκαρέ και Γιαννιώτας στο αρχικό σχήμα – Οι επιλογές του Γρηγορίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Λευτέρης Πετρούνιας: Ο Άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: “Οι λέξεις ντροπή και ξεφτίλα έχουν χάσει πια τη σημασία τους…”

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Super League 2: Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα ήρθαν ισόπαλοι και υποβιβάστηκαν στη Γ’ Εθνική