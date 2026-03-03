Διάγγελμα Μακρόν: Στέλνουμε απόψε άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα στην Κύπρο

Την ενίσχυση άμυνας της Κύπρου με εναέρια μέσα και μια φρεγάτα που φθάνει απόψε στο νησί, αλλά και την αποστολή του Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Συντονιζόμαστε με τους Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε.

«Διέταξα το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, τα αεροπορικά του και τις φρεγάτες που το συνοδεύουν να κατευθυνθούν προς τη Μεσόγειο», δήλωσε επίσης.

Όπως είπε ο γάλλος πρόεδρος είναι υποχρέωση της χώρα του και της κυβέρνησή του η προστασία των συμμάχων του.

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι αμυντική ευθύνη για την υπεράσπιση της ειρήνης. Χρειαζόμαστε να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Εχουμε καταρρίψει dronew για να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο των συμμάχων μας και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί», σημείωσε ανακοινώνοντας την αμυντική ενίσχυση της Κύπρου.

Ευθύνη μου είναι να προστατέψω τη χώρα είπε ο Μακρόν λέγοντας πως έχει ενισχύσει την ασφάλεια και στο εσωτερικό της Γαλλίας.

«Αυξησαμε την επαγρύπνηση και την ισχυρή παρουσια εντός της χώρας», είπε ενώ μίλησε για τις προσπάθειες επαναπατρισμού 400.000 γάλλων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ κατά μιας χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έκανε «ένα σημαντικό λάθος» χτυπώντας πρώτη το Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ώρες, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο, από όπου η Χεζμπολάχ διέπραξε το μεγάλο λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο τον λιβανέζικο λαό», δήλωσε στην τηλεοπτική του ομιλία. «Το Ισραήλ φέρεται να σχεδιάζει μια χερσαία επιχείρηση: και αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση και ένα στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το λιβανέζικο έδαφος και την ακεραιότητά του» .

«Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό των λιβανέζικων αρχών στις θαρραλέες προσπάθειές τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της ασφάλειάς τους» ανέφερε.

«Πολλά πράγματα είναι ακόμα ασταθή, αλλά η Γαλλία παραμένει μια δύναμη που επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη, μια ισχυρή και σταθερή δύναμη», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.