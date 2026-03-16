“Δεν θα συμμετέχουμε σε στρατιωτικές ενέργειες για τα Στενά του Ορμούζ”, λέει το Βερολίνο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ» και «δεν αποτελεί πόλεμο της Συμμαχίας», δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που έχει ως βασική αποστολή την άμυνα των εδαφών των κρατών-μελών του και ότι στην παρούσα συγκυρία «δεν υπάρχει η σχετική εντολή για ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ».



Ξεκαθάρισε μάλιστα πως το Βερολίνο δεν πρόκειται να εμπλακεί ούτε στις πολεμικές επιχειρήσεις ούτε σε στρατιωτικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.



«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας», είχε δηλώσει στο ίδιο κλίμα και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Νορβηγία.



Οι δηλώσεις Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Γαλλία, η Κίνα και η Βρετανία να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι κλείνει για τα πλοία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αύξησε αργότερα την πίεση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας στους Financial Times ότι η Συμμαχία αντιμετωπίζει «ένα πολύ κακό μέλλον» εάν τα κράτη-μέλη δεν συμβάλουν στις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών.