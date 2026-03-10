MENOY

“Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός”, δηλώνει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Φωτογραφία: Pixabay
Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, τόνισε κατά την ενδεκάτη ημέρα του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός. Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», αναφέρει ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο “πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου” καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο».

Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

