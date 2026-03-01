MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε πώς η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ

THESTIVAL TEAM

Διαβάζοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Στο απόσπασμα της ανακοίνωσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Δείτε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του:

Αλί Χαμενει Ιράν

