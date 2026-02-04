Δασκάλα δημοτικού με OnlyFans υποδυόταν την “γιαγιά” σε πορνογραφικά σάιτ

Δασκάλα δημοτικού στη Βρετανία που εμφανιζόταν σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου και είχε λογαριασμό στο OnlyFans υποδυόμενη την «γιαγιά», απαγορεύεται να διδάσκει επ’ αορίστον.

Την παράλληλη δραστηριότητα της 61χρονης Λίντι Κόρστον στο OnlyFans εντόπισαν συνάδελφοί της από το σχολείο στο οποίο εργαζόταν στο Σάσεξ, σύμφωνα με την Sun. Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της σαν «γιαγιά δασκάλα» δημιουργώντας σεξουαλικό περιεχόμενο με συνδρομή στο διαδίκτυο.

Η Λίντι είχε δραστηριοποιούνταν στο διαδίκτυο δημοσιεύοντας πορνογραφικό περιεχόμενο από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Αφού την ανακάλυψαν οι συνάδελφοί της, πέρασε από ακρόαση από επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και της απαγορεύτηκε να διδάσκει επ’ αορίστον.

Η 61χρονη εργαζόταν ως δασκάλα σε δημοτικό στο Ράι από τον Νοέμβριο του 2022. Περίπου δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2024, εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να είχε λογαριασμό στο OnlyFans, αφού ένας συνάδελφός της είδε μια ειδοποίηση από τον ιστότοπο στο κινητό της.

Η Λίντι παραδέχτηκε ότι είχε τον λογαριασμό, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν περιείχε σεξουαλικές πράξεις και δεν ήταν στο όνομά της. Της ζητήθηκε να τον κλείσει και να υπογράψει, κάτι που έκανε.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2025, αποκαλύφθηκε πως η 61χρονη εντοπίστηκε σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε βίντεο στο οποίο η δασκάλα είχε σεξουαλική επαφή. Στην ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκε ότι η 61χρονη συναίνεσε στην παραγωγή του βίντεο και συμμετείχε σε αυτό οικειοθελώς.

Από την πλευρά της η Λίνι ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο βίντεο ήταν ευρέως προσβάσιμο αλλά μόνο με συνδρομή. Ωστόσο, αργότερα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επαγγελματική της συμπεριφορά.

«Αν και η συμπεριφορά αυτή έλαβε χώρα εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ήταν συμπεριφορά που συνδέονταν με τον τρόπο με τον οποίο εκπλήρωνε το διδακτικό της ρόλο και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να οδηγήσει τους μαθητές να εκτεθούν ή να επηρεαστούν από τη συμπεριφορά αυτή με επιβλαβή τρόπο», αναφέρει η επιτροπή του υπουργείου Παιδείας που της απαγόρευσε τη διδασκαλία επ’ αορίστον.

Η Λίντι έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για να γίνει ξανά δασκάλα σε δύο χρόνια.