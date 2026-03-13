CNN: Γιατί ο Τραμπ ίσως να μην μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, ακόμα και εάν το ήθελε

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Παρά τις βιαστικές δηλώσεις του για «νίκη», η πραγματικότητα της σύγκρουσης αποδεικνύει ότι οι στρατηγικές του και οι ρητορικές υποσχέσεις δεν αντέχουν στη σφοδρότητα και την κλιμάκωση του πολέμου.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική που βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια γρήγορη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα είχε άμεσα και διαρκή πολιτικά αποτελέσματα, όπως η ανατροπή της κυβέρνησης ή η επιβολή όρων που θα ευνοούσαν τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί λανθασμένη σε προηγούμενους πολέμους, όπως στο Ιράκ το 2003 και το Αφγανιστάν, όπου οι στρατιωτικοί θρίαμβοι δεν οδήγησαν σε μόνιμες ή σταθερές πολιτικές λύσεις.

Αντί για γρήγορες και εύκολες νίκες, οι ΗΠΑ βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν διαρκή αστάθεια και νέες προκλήσεις.

Αν και το Ιράν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τις αεροπορικές επιθέσεις, φαίνεται να μην έχει υποχωρήσει, και οι στρατηγικές του Τραμπ να επιτύχει μια γρήγορη ήττα εμφανίζονται όλο και πιο ανέφικτες.

Η μέθοδος Τραμπ και οι αντιφάσεις της

Όπως αναλύει το αμερικανικό μέσο, η στρατηγική του Τραμπ για μια γρήγορη νίκη μέσω στρατιωτικών επιθέσεων και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρά τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά ιρανικών στρατηγικών στόχων, η Τεχεράνη έχει καταφέρει όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ενδυναμώσει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει την αντίστασή του.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ζητούν εκδίκηση για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά των ηγετών της, και το Ιράν επιμένει ότι η στρατηγική των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αεροπορικές επιθέσεις δεν θα καταφέρει να αλλάξει το καθεστώς ή να αναγκάσει την Ιρανική κυβέρνηση σε παραίτηση.

Αντίθετα, οι Ιρανοί φαίνονται πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι από ποτέ να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές πιέσεις και να αντέξουν την αμερικανική στρατιωτική δράση στην περιοχή.

Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση παγίδευσης, όπου η στρατηγική του Τραμπ φαίνεται να καταλήγει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το CNN, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες και έχουν επιτύχει σημαντικά πλήγματα, η ελπίδα για μια γρήγορη ήττα του Ιράν μέσω αυτών των επιθέσεων εξαντλείται. Αντί να δημιουργούν μια λαϊκή εξέγερση ενάντια στο καθεστώς του Ιράν, οι επιθέσεις φαίνεται να ενισχύουν τη στάση του Ιράν, ενδυναμώνοντας την αποφασιστικότητα του καθεστώτος και καθιστώντας την επιθυμία για νίκη ακόμα πιο αδύνατη.

Το ενδεχόμενο που φαντάζει πιο κοντινό

Όπως εκτιμά το CNN, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να στραφούν στη διπλωματία ή να επιδιώξουν την εξάντληση του Ιράν με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η στρατηγική, σε συνδυασμό με ενδεχόμενες διπλωματικές λύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αργή υποχώρηση της βίας, με αμφότερες τις πλευρές να θεωρούν ότι έχουν επιτύχει κάτι.

Ωστόσο, η στρατηγική του Τραμπ για μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη φαίνεται όλο και πιο αδύνατη.