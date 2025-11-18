MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Cloudflare: Ζητά συγγνώμη για τα προβλήματα στο διαδίκτυο – “Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση”

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Η Cloudflare αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από μια διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην αμερικανική εταιρεία διαδικτυακών υποδομών και προκάλεσε επί ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολυάριθμους ιστότοπους, και μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot, ChatGPT.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε νωρίτερα η Cloudflare, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας από μια κορύφωση άνω των 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector.

Το Cloudflare είναι μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές. Η αμερικανική εταιρεία τονίζει ότι χειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαδίκτυο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξανά σε δίκη γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής που κατηγορείται για revenge porn

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαριάννα Παπαμακαρίου: “Ερχόμενη από την Κύπρο στην Ελλάδα, πέρασα κι εγώ διάφορα, σνομπαρία λέγεται;”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Το ΚΚΕ καταγγέλλει “απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης” σε βάρος του

ΔΙΕΘΝΗ 51 λεπτά πριν

Cloudflare: Ζητά συγγνώμη για τα προβλήματα στο διαδίκτυο – “Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δίκη για Novartis: “Είπαν ψέματα και το ήξεραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες – Ήθελαν να καταστρέψουν τον Στουρνάρα” κατέθεσε η σύζυγός του

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Φοιτήτρια στη Τζόρτζια των ΗΠΑ κέρδισε εκατομμύρια views μετά από ένα πλάνο του ESPN σε αγώνα του κολεγιακού πρωταθλήματος