Χτύπημα του Ιράν με drone στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Τελ Αβίβ να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό με στόχο να πλήξει ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν απαντά με πυραυλικές επιθέσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι έχει ξεσπάσει φωτιά μετά από επίθεση που δέχτηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (03/03) από ένα ύποπτο ιρανικό drone, σύμφωνα με πηγή στην περιοχή.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ακούγεται αρχικά ο θόρυβος του drone που πέφτει, αμέσως μετά μια έκρηξη και ουρλιαχτά από τους πολίτες που ήταν κοντά.

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

More footage from the U.S consulate in Dubai.



Will likely see official confirmation very soon https://t.co/5tZns4cs23 pic.twitter.com/r7gkmyJKsP March 3, 2026

BREAKING: Fire near the U.S. Consulate in Dubai following a reported Iranian drone attack, according to our geolocation team and local sources. pic.twitter.com/xP3LLxxgyY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 3, 2026

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία δέχτηκε επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Αναφέρθηκαν ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα.