ΔΙΕΘΝΗ

Χτύπημα του Ιράν με drone στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Τελ Αβίβ να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό με στόχο να πλήξει ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν απαντά με πυραυλικές επιθέσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι έχει ξεσπάσει φωτιά μετά από επίθεση που δέχτηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (03/03) από ένα ύποπτο ιρανικό drone, σύμφωνα με πηγή στην περιοχή.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ακούγεται αρχικά ο θόρυβος του drone που πέφτει, αμέσως μετά μια έκρηξη και ουρλιαχτά από τους πολίτες που ήταν κοντά.

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία δέχτηκε επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Αναφέρθηκαν ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα.

