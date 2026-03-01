MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της αμερικανικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία χτυπήθηκε κατά τα φαινόμενα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού. Οι φλόγες υψώνονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε βίντεο:

Καταγράφονται ακόμη και δευτερεύουσες εκρήξεις, πιθανόν από το στρατιωτικό υλικό που καίγεται, ακόμη και πυροβολισμούς.

Μαρτυρίες μιλούν για πυραύλους ή και drone που χτύπησαν στη βάση.

Η βάση είχε γίνει στόχος επιθέσεων και το 2020, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα έτη, αλλά αυτή τη φορά η επίθεση φαίνεται μεγαλύτερης κλίμακας.

