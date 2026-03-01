Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της αμερικανικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία χτυπήθηκε κατά τα φαινόμενα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού. Οι φλόγες υψώνονται σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε βίντεο:

🇺🇸/🇮🇶/🇮🇷 NEW: The U.S. base in Erbil, Iraqi Kurdistan, after being targeted by Iranian ballistic missiles and Iraqi Resistance drones#Iran pic.twitter.com/KMwV8F3mHF — TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 1, 2026

Multiple loud explosions heard in #Erbil this evening. Videos circulating on Social media suggest that some of the drones hit their targets at the US military base inside there airport. An Iraqi Islamic resistance group called "Ashab Al-Kahf" أصحاب الكهف claimed the attack. pic.twitter.com/E7TU6xPoGA March 1, 2026

The U.S. base in Erbil was hit, causing extensive damage. pic.twitter.com/yFROZ0z0B5 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 1, 2026

Καταγράφονται ακόμη και δευτερεύουσες εκρήξεις, πιθανόν από το στρατιωτικό υλικό που καίγεται, ακόμη και πυροβολισμούς.

Μαρτυρίες μιλούν για πυραύλους ή και drone που χτύπησαν στη βάση.

Η βάση είχε γίνει στόχος επιθέσεων και το 2020, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα έτη, αλλά αυτή τη φορά η επίθεση φαίνεται μεγαλύτερης κλίμακας.