ΔΙΕΘΝΗ

Χριστουδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στρατιωτικές επιχειρήσεις – Επικεντρωνόμαστε στον ανθρωπιστικό ρόλο

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι θα επικεντρωθεί στον ανθρωπιστικό ρόλο, έστειλε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, στις κοινές δηλώσεις του μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μετά το πέρας της τριμερής συνάντησής τους στη Μεγαλόνησο και αφού επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού και Διάσωσης.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του και απευθυνόμενος στους δύο ηγέτες, ο κ. Χριστουδουλίδης δήλωσε ότι η παρουσία τους στην Πάφο πέρα από τον υψηλό συμβολισμό έχει και ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη, ευχαριστώντας και τους δύο εκ μέρους του κυπριακού λαού «για την άμεση ανταπόκρισή σας, την ουσιαστική στήριξή σας και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και για την Ευρώπη».

Ευχαρίστησε άμεση ανταπόκριση αίτημα για την ουσιαστική στήριξή σας ξεκάθαρο μήνυμα ασφάλεια κυπρου σημαίνει ασφάλεια ευρώης σημαίνει συλογική ευθύνη

Απευθυνόμενος ιδιαίτερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των F-16 και των φρεγατών, μας συγκίνησαν όλους. Ανέδειξαν τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν Κύπρο και Ελλάδα».

Κύπρος Νίκος Χριστοδουλίδης

