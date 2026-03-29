Χριστοδουλίδης: Στόχος να πουλήσουμε πρώτη φορά φυσικό αέριο μέσω Αιγύπτου έως το 2028

«Στόχος μας είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου», δήλωσε Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις για το κοίτασμα «Κρόνος» από την επίσκεψή του τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, ο κ. Χριστουδουλίδης απάντησε, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ότι η αυριανή επίσκεψή του αφορά αποκλειστικά ενεργειακά θέματα.

«Θα υπογράψουμε και κάτι σχετικό. Ο στόχος μας, και είμαστε θεωρώ σε καλό δρόμο μετά από πολλά χρόνια, να σας θυμίσω, η πρώτη ανακάλυψη εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε το 2011 και είμαστε στο 2026 χωρίς καμία αξιοποίηση, είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου», κατέληξε.

Νίκος Χριστοδουλίδης

