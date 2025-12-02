Χονγκ Κονγκ: Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για τη φονική πυρκαγιά με τους 151 νεκρούς
THESTIVAL TEAM
Τη σύσταση «ανεξάρτητης επιτροπής» για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που έπληξε συγκρότημα πολυκατοικιών υπό ανακαίνιση την περασμένη εβδομάδα, με τουλάχιστον 151 νεκρούς, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τζον Λι υπογράμμισε ότι η επιτροπή θα αναλάβει «μια εις βάθος και εξαντλητική» έρευνα και τόνισε την ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κατασκευών, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Ο δικαστής που θα ηγηθεί της επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ
