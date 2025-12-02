MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χονγκ Κονγκ: Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για τη φονική πυρκαγιά με τους 151 νεκρούς

Φωτογραφία: Χ
|
THESTIVAL TEAM

Τη σύσταση «ανεξάρτητης επιτροπής» για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που έπληξε συγκρότημα πολυκατοικιών υπό ανακαίνιση την περασμένη εβδομάδα, με τουλάχιστον 151 νεκρούς, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τζον Λι υπογράμμισε ότι η επιτροπή θα αναλάβει «μια εις βάθος και εξαντλητική» έρευνα και τόνισε την ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κατασκευών, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Ο δικαστής που θα ηγηθεί της επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτιά Χονγκ Κονγκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δένδιας: Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δικαίωμα για κάθε γυναίκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λούτσα: Είχε καταναλώσει αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα με τον νεκρό 24χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ανοιχτό ενδεχόμενο παρουσίας του Μυστακίδη στο Παλατάκι στο παοχνίδι με Κολοσσό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λάρισα: Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στη Νίκαια – Πήραν προθεσμία για την Πέμπτη