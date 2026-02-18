MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια: Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ

THESTIVAL TEAM

Νεκροί εντοπίστηκαν σήμερα οκτώ σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα χθες Τρίτη στην Καλιφόρνια, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε 15 σκιέρ στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα (βόρεια). Έξι από αυτούς διασώθηκαν λίγες ώρες αργότερα.

Η Σάναν Μουν, σερίφης της κομητείας Νεβάδα, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου πως «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί». Συμπλήρωσε πως «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες (νότια) και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά (βόρεια).

