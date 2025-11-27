Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιέρ στην Αυστρία – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας σήμερα, αφού σκιέρ παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο πέρασμα Daunscharte, μια περιοχή έξω από τις σηματοδοτημένες πίστες, στον παγετώνα Stubai, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν εννέα ανθρώπους ζωντανούς, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Τιρόλο. Δεν είχε γίνει γνωστό πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματά τους.

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε περίπου 250 άτομα, μεταξύ των οποίων διασώστες, ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ελικόπτερα έρευνας. Οι μεγάλες μάζες χιονιού έφτασαν έως και σε χαμηλότερο τμήμα της πίστας, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας της για λόγους ασφαλείας.

Παρά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, μέχρι το μεσημέρι δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το αν υπήρχαν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από το χιόνι, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά εν όψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του κινδύνου νέων καταπτώσεων.