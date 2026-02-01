Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε και σκότωσε σκιέρ στις γαλλικές Άλπεις

Ένας 33χρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του χθες όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Γκαπ.

Ο άνδρας «έκανε σκι μαζί με άλλον έναν άνδρα, που είναι σώος καθώς κρατήθηκε από δέντρο» όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα, εξήγησε εισαγγελική λειτουργός.

Διασώστες επιχειρούν να ανασύρουν τον 33χρονο σκιέρ που έχασε τη ζωή του από χιονοστιβάδα

Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, επίσης στη Σερβιέρ.

Συνολικά 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ