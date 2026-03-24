Search Button Close Search
Χιλιάδες πλοία εγκλωβισμένα δυτικά των Στενών του Ορμούζ – Μειωμένη κατά 95% η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (IMO – International Maritime Organization), 3.200 πλοία είναι εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή δυτικά των Στενών του Ορμούζ και μαζί τους 20.000 ναυτικοί, ένας αριθμός που το Bloomberg ανεβάζει στους 40.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή περνούσαν καθημερινά περίπου 150 πλοία από τα Στενά του Ορμούζ ενώ σύμφωνα με το Lloyd’s Maritime Institute (οργανισμός που ειδικεύεται στον ναυτιλιακό τομέα), το τριήμερο 20-22/03 πέρασαν μόλις 16, τα οποία έφεραν -κυρίως- σημαίες κρατών, τα οποία είναι φίλα προσκείμενα στο καθεστώς του Ιράν, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Την ίδια ώρα, έχουν αλλάξει οι διαδρομές που χρησιμοποιούν τα πλοία για να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, περνούν πλέον πάρα πολύ κοντά από τις ακτές του Ιράν και το νησάκι Λαράκ, προκειμένου να ελέγχονται και να πληρώνουν τέλη διέλευσης. Μεταφέρουν πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, LNG, αεροπορικά καύσιμα, τα οποία λείπουν από την αγορά. Επίσης μεταφέρουν σιτηρά, λιπάσματα, φαρμακευτικά προϊόντα και θείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην επεξεργασία των μετάλλων, στη φαρμακοβιομηχανία, στην αποθήκευση ενέργειας και άλλα.

Το Ιράν διαμηνύει ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλέον όσοι περνούν από αυτά, καλούνται να πληρώσουν αντίτιμο στις Αρχές, ενώ όπως αναφέρει, θα συνεννοηθεί σχετικά με τα όμορα κράτη. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν εισέπραξε 2 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη διέλευσης.

Πηγή: ertnews.gr

Στενά Ορμούζ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

