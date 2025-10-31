Χιλιάδες Ιταλοί συνταξιούχοι επιλέγουν να ζήσουν στην Αλβανία

Το Δυρράχιο της Αλβανίας έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε επίγειο παράδεισο για συνταξιούχους από την Ιταλία, που επιλέγουν την πόλη για το νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, απολαμβάνοντας το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το χαμηλό κόστος ζωής, αλλά και τη ζεστασιά της.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια έχουν μετεγκατασταθεί στη χώρα περίπου 19.000 Ιταλοί ενώ μόνο στο Δυρράχιο ζουν 4.000.

Η μετακίνηση αυτή ξεκίνησε μετά τη συμφωνία Ιταλίας και Αλβανίας για τη λεγόμενη «αποφορολόγηση». Οι Ιταλοί συνταξιούχοι, που δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Αλβανία, δε φορολογούνται για τη σύνταξή τους και με το κόστος ζωής μισό και χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, η επιλογή μοιάζει για πολλούς ιδανική.

