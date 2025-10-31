MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χιλιάδες Ιταλοί συνταξιούχοι επιλέγουν να ζήσουν στην Αλβανία

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το Δυρράχιο της Αλβανίας έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε επίγειο παράδεισο για συνταξιούχους από την Ιταλία, που επιλέγουν την πόλη για το νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, απολαμβάνοντας το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το χαμηλό κόστος ζωής, αλλά και τη ζεστασιά της.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια έχουν μετεγκατασταθεί στη χώρα περίπου 19.000 Ιταλοί ενώ μόνο στο Δυρράχιο ζουν 4.000.

Η μετακίνηση αυτή ξεκίνησε μετά τη συμφωνία Ιταλίας και Αλβανίας για τη λεγόμενη «αποφορολόγηση». Οι Ιταλοί συνταξιούχοι, που δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Αλβανία, δε φορολογούνται για τη σύνταξή τους και με το κόστος ζωής μισό και χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, η επιλογή μοιάζει για πολλούς ιδανική.

Δείτε παρακάτω το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Μάρκου και της εκπομπής «Σύνορα»:

Αλβανία Ιταλία Συνταξιούχοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

