MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χιλή: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη φορτηγού που μετέφερε αέριο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα άλλοι τραυματίστηκαν σε έκρηξη στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από φορτηγό που μετέφερε αέριο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προσωπικό της Carabineros de Chile, καθώς και τουλάχιστον πέντε ασθενοφόρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:22 (τοπική ώρα) στη συμβολή των οδών Los Atacameños και Avenida Fresia, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Autopista General Velásquez. Μετά την έκρηξη, πύρινη σφαίρα εξαπλώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, πλήττοντας οχήματα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, ανάμεσά τους λεωφορείο με επιβάτες και φορτηγό που μετέφερε φιάλες αερίου. Ζημιές υπέστησαν επίσης φυλάκια εταιρειών ασφαλείας της περιοχής.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει φαινομενική διαρροή αερίου, η οποία ακολουθήθηκε από εκτεταμένη καύση και ισχυρό ωστικό κύμα. Η έκρηξη προκάλεσε πυκνή στήλη καπνού, ορατή από διάφορα σημεία του βόρειου τμήματος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Σαντιάγο.

Σε προκαταρκτικό στάδιο, οι αρχές εξετάζουν αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή και ανάφλεξη θόλου αερίου ή από το φορτηγό που μετέφερε τις φιάλες. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αποθήκη οχημάτων εταιρείας δημοπρασιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς και σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Χιλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεντβέντεβ: Χρήσιμος ηλίθιος ο Ζελένσκι, όσο μένει στην εξουσία, συρρικνώνεται η Ουκρανία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθετούνται πινακίδες σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή – Εργασίες συντήρησης στον Κ12

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Η ημέρα και η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου για το σκάνδαλο Επστάιν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στο αλιευτικό καταφύγιο Νέας Σκιώνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Υπουργείο Παιδείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών