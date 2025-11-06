MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χεζμπολάχ: Διακηρύσσουμε το “νόμιμο δικαίωμα” να αμυνθούμε κατά του Ισραήλ

|
THESTIVAL TEAM

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ και δηλώνει ότι θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό, ενώ απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου συνεχίζονται.

Σε «ανοικτή επιστολή» που απευθύνεται προς τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου και δηλώνοντας ότι τηρεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024, η Χεζμπολάχ διακηρύσσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του»

Την περασμέμνη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου. Λίγες ώρες πριν, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εισβάλει στο λιβανικό έδαφος σκοτώνοντας έναν δημοτικό υπάλληλο, κατά παραβίασιν της εκεχειρίας.

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας», δηλώνει η Χεζμπολάχ επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «έναν εχθρό που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας, δεν σταματά τις επιθέσεις του και επιδιώκει να υποτάξει το κράτος μας»..

Η υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2024 έπειτα από πολύμηνη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα. Ομως οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει υπό το πρόσχημα του κινδύνου που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χεζμπολάχ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αντιδράσεις στα social media για την εμφάνισή της Ιωάννας Τούνη ως κουμπάρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Στις φλόγες σπίτι στο Παλαιόκαστρο τα ξημερώματα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η απονομή του βραβείου “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Τελευταίο χαρτί της Αριστεράς ο Ισλαμισμός – Ο Μητσοτάκης είναι Κεντροαριστερός

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ: Η Ελλάδα αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη