Χεζμπολάχ: Διακηρύσσουμε το “νόμιμο δικαίωμα” να αμυνθούμε κατά του Ισραήλ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ και δηλώνει ότι θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό, ενώ απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου συνεχίζονται.

Σε «ανοικτή επιστολή» που απευθύνεται προς τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου και δηλώνοντας ότι τηρεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024, η Χεζμπολάχ διακηρύσσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του»

Την περασμέμνη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου. Λίγες ώρες πριν, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εισβάλει στο λιβανικό έδαφος σκοτώνοντας έναν δημοτικό υπάλληλο, κατά παραβίασιν της εκεχειρίας.

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας», δηλώνει η Χεζμπολάχ επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «έναν εχθρό που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας, δεν σταματά τις επιθέσεις του και επιδιώκει να υποτάξει το κράτος μας»..

Η υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2024 έπειτα από πολύμηνη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα. Ομως οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει υπό το πρόσχημα του κινδύνου που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ