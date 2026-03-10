MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χέγκσεθ: Η Ρωσία δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν

THESTIVAL TEAM

Την άποψη ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να εμπλακεί στη σύγκρουση που αφορά το Ιράν εξέφρασε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί ισχυρές σχέσεις με ηγέτες άλλων χωρών, κάτι που —όπως ανέφερε— δημιουργεί ευκαιρίες και επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιδιαίτερα δυναμικές διεθνείς συνθήκες.

«Ο πρόεδρος, όπως έχω πει και στο παρελθόν, διατηρεί ισχυρές σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες και επιλογές για εμάς με πολύ δυναμικούς τρόπους. Έτσι, ο πρόεδρος είπε ότι ήταν μια καλή συνομιλίαα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ωστόσο —όπως είπε— όσοι έλαβαν μέρος τη χαρακτήρισαν ουσιαστική.

«Δεν συμμετείχα σε αυτήν, αλλά όσοι συμμετείχαν είπαν ότι ήταν μια ισχυρή συνομιλία, που επαναβεβαιώνει —ελπίζουμε— την ευκαιρία για κάποια ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και επίσης την αναγνώριση ότι, όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση, δεν θα πρέπει να εμπλακούν», πρόσθεσε.

