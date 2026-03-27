Χάος στο Καπιτώλιο: Ρεπουμπλικάνοι εξοργισμένοι με τον Τραμπ για το Ιράν αποχώρησαν από εμπιστευτική ενημέρωση

Η ένταση στο Καπιτώλιο χτύπησε κόκκινο αυτή την εβδομάδα, καθώς Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εγκατέλειψαν την αίθουσα μετά από εμπιστευτική ενημέρωση για τo Ιράν, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζυγίζει ακόμη και το σενάριο για χερσαία επέμβαση.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών από αξιωματούχους του Πενταγώνου προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι φόβοι για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν αυξάνονται, καθώς περίπου 7.000 στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή βρίσκονται καθ’ οδόν στη Μέση Ανατολή, ενώ σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εξετάζεται η αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Νάνσι Μέις, αποχώρησε νωρίς, δηλώνοντας ότι οι βουλευτές «παραπλανήθηκαν», ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς, τόνισε την έλλειψη επαρκών απαντήσεων για την πορεία της επιχείρησης.

Παρόμοια στάση κράτησε και ο πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, που παραδέχθηκε την ανησυχία συναδέλφων του.

Οι στρατιωτικοί στόχοι που… δεν ανακοινώνονται

Πηγές που ήταν παρούσες στην ενημέρωση αναφέρουν ότι οι στρατιωτικοί στόχοι που παρουσιάστηκαν στους βουλευτές διαφέρουν από τις δημόσιες δηλώσεις.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν παρουσιάστηκε ως άμεσος στρατιωτικός στόχος, σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις του Λευκού Οίκου.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης πάντως διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει 4 ξεκάθαρους στόχους:

-Καταστροφή της ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

-Εξουδετέρωση του ναυτικού του

-Αποδυνάμωση των ένοπλων συμμάχων του στη Μέση Ανατολή

-Διασφάλιση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή επιχείρηση στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει ήδη ενισχύσει τις άμυνες, τοποθετώντας νάρκες και παγίδες, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση κατά 10 ημέρες της προθεσμίας προς το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μεταθέτοντας πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις για τις 6 Απριλίου 2026.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και απορρίπτει πλήρως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, δημιουργώντας σύγχυση για το ποιοι συμμετέχουν και σε ποιο επίπεδο.

Τριγμοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν τριγμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με αυξανόμενο σκεπτικισμό για το κόστος (εκτιμάται στα 200 δισ. δολάρια), το χρονοδιάγραμμα και τον τελικό στόχο της στρατιωτικής επέμβασης.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο συζητείται ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, χωρίς επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, πιθανώς ευθυγραμμισμένο με στρατηγικές επιδιώξεις του Ισραήλ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για μακροχρόνια εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.