MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμός σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ για να κυνηγήσουν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με «διπλό» (75-77) της Μπαχτσεσεχίρ επί της Μπουρσασπόρ.

Ο Μαλακάι Φλιν ήταν πρωταγωνιστής του αγώνα αφού πέτυχε 36 πόντους και με το τρίποντό του στο τέλος έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά τη διάρκεια του ματς πολλούς διαλόγους με τους θεατές που κάθονταν στα courtside, ενώ κάποια στιγμή τους πέταξε τη μπάλα.

Στη συνέχεια ένας οπαδός την πέταξε πίσω και ακολούθησε «ντου» στο παρκέ για να κυνηγήσουν τον Φλιν.

Η άμεση παρέμβαση των ψυχραιμότερων και των ανθρώπων ασφαλείας έβαλε σχετικά γρήγορο τέλος στην όλη υπόθεση κι ενώ ο πρώην NBAer είχε γυρίσει εξ αρχής την πλάτη κι είχε φτάσει στην άλλη πλευρά του παρκέ.

Πηγή: protothema.gr

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γέμισε με 100ευρα το παπούτσι της νύφης η Ιωάννα Τούνη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Αυστρία: Η Austrian Airlines ξαναρχίζει τις πτήσεις της προς το Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πιερία: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλιο κάνναβης σε αυλή σπιτιού – Δείτε τη φωτογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο: Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί κι ένα βρέφος – Δείτε βίντεο από το σημείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σκληρή απάντηση του υπ. Ανάπτυξης στον Χάρη Δούκα για τα πατίνια: “Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων”