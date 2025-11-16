Χακάν Φιντάν: Ιστορική παραίσθηση η μη αποδοχή της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο

Στη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό επέμεινε σε συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται «για την καλύτερη δομή που εγγυάται την ισότητα και δεν δημιουργεί προβλήματα και στις δύο πλευρές».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό A Haber, ο Φιντάν ισχυρίστηκε ότι «στο βόρειο τμήμα ζουν Τούρκοι, στο νότιο τμήμα ζουν Έλληνες και, χάρη στην παρουσία του τουρκικού στρατού, από το 1974 και μετά, συνεχίζεται η ζωή χωρίς να έχει ανοίξει ρουθούνι».

Χαρακτήρισε «ιστορική παραίσθηση» το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται τη λύση των δύο κρατών «λόγω της προπαγάνδας των Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων και με την ψευδαίσθηση ότι δήθεν είναι θετικοί σε άλλη λύση», όπως είπε.

Σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ

Ερωτηθείς για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ο Χακάν υποστήριξε ότι όταν στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ο νόμος CAATSA δεν πρέπει να βαρύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία και έδωσε σχετική οδηγία στην κυβέρνησή του.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ισχυρίστηκε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο συνομιλώντας μαζί του, είπε: «Ήμουν γερουσιαστής, ήμουν από την πλευρά που ψήφισε τον νόμο. Τώρα είμαι εκτελεστικός, ήρθα στην πλευρά της διοίκησης. Είμαι υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ) μου έδωσε μια οδηγία να την εφαρμόσω. Τώρα κοιτάζω το κείμενο. Έχουμε γράψει ένα κείμενο τέτοιο που η διοίκηση δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση της».

Κατά τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, όσο υπάρχει καλή θέληση στις μεταξύ σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ μπορούν να βρεθούν λύσεις.

Το πρόγραμμα SAFE

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της άμυνας SAFE, ο Χακάν Φιντάν παραδέχτηκε ότι υπάρχουν εμπόδια εξαιτίας των αντιρρήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, που πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Όπως είπε, υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας στο θέμα αυτό.

Ο ρόλος της Τουρκίας στη Γάζα

Αναφερόμενος στη Γάζα ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτών, σε σχέση με την διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που σχεδιάζεται να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή.

«Ο αρχιστράτηγος πρόεδρος μας είναι ο αρμόδιος για την τελική απόφαση σχετικά με την αποστολή των στρατευμάτων. Η βούληση που διαμορφώνεται εδώ είναι ότι, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει το χέρι της στη φωτιά στη Γάζα και θα κάνει ό,τι πρέπει, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, σε κάθε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατευμάτων. Αυτό είναι το πιο σαφές μήνυμα που στέλνουμε στη διεθνή κοινότητα» είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό A Haber.