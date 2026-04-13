Χακάν Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ φέρνει περισσότερη δυσπιστία και περισσότερο πόλεμο

Δηλώσεις έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη για ελεύθερη διέλευση δηλώνοντας: «Καμία χώρα δεν πρέπει να πληρώνει για τη διέλευση». Απευθυνόμενος στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Φιντάν είπε: «Κάθε χώρα πρέπει να δεσμευτεί για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια της άλλης στο πλαίσιο ενός συμφώνου ασφαλείας»

Αναφορά έκανε ο Φιντάν και στη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ τονίζοντας ότι η συνεργασία τους δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη. «Φέρνει περισσότερα προβλήματα, περισσότερη δυσπιστία και περισσότερο πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «το Ισραήλ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εχθρό. Βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να ανακηρύξει την Τουρκία ως νέο εχθρό».

Πηγή: enikos.gr

