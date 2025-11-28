MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σήμερα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, μεταδίδει το Bloomberg.

Το γραφείο του κ. Πιερρακάκη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο σημειώνει πως η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τη διορία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

