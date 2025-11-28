Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Σήμερα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, μεταδίδει το Bloomberg.

Το γραφείο του κ. Πιερρακάκη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο σημειώνει πως η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τη διορία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.