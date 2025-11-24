Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi του Τόκιο της Ιαπωνίας τη Δευτέρα (24/11), με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα ακόμη να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.



The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4 November 24, 2025

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.