MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτό είναι το κελί του Σαρκοζί στη φυλακή – Χώρος 9 τ.μ., τι περιλαμβάνει και τι θα έχει μαζί του ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

|
THESTIVAL TEAM

Τις πόρτες της ιστορικής φυλακής Λα Σαντέ στο Παρίσι πέρασε την Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης πέντε ετών για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Πρόκειται για τον πρώτο πρώην πρόεδρο στη γαλλική ιστορία που οδηγείται στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Σαρκοζί κρατείται σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων, απομονωμένος από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως τοποθετήθηκε σε τμήμα που προορίζεται για «ευάλωτα άτομα».

Το κελί του διαθέτει ένα απλό κρεβάτι με κομοδίνο, γραφείο, μικρή τουαλέτα με ντους, τηλεόραση (με μηνιαία συνδρομή 14 ευρώ) και τη δυνατότητα χρήσης μικρού ψυγείου. Ο πρώην πρόεδρος έχει δικαίωμα μίας ώρας προαυλισμού την ημέρα σε περιφραγμένο χώρο 30 τ.μ., ενώ θα μπορεί να έχει πρόσβαση –ανάλογα με τη διαθεσιμότητα– στη βιβλιοθήκη και στο γυμναστήριο της φυλακής.

Οι επικοινωνίες του θα γίνονται αποκλειστικά μέσω παρακολουθούμενου τηλεφώνου με περίπου δέκα εγκεκριμένους αριθμούς, ενώ έχει δικαίωμα σε τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, εκτός από αυτές με τους δικηγόρους του. Η οικογένειά του θα εισέρχεται στη φυλακή από ξεχωριστή είσοδο.

Ο δικηγόρος του, Ζαν-Μισέλ Νταρρουά, αποκάλυψε ότι ο Σαρκοζί πήρε μαζί του «μερικά πουλόβερ για το κρύο, ωτοασπίδες για τη φασαρία, τη βιογραφία του Ιησού και το “Ο Κόμης Μοντεχρήστος” του Αλέξανδρου Δουμά» – το μυθιστόρημα ενός αθώου που φυλακίζεται και αναζητά εκδίκηση.

Παρά την καταδίκη του, ο Νικολά Σαρκοζί εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και έχει ήδη ασκήσει έφεση, η οποία ωστόσο δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής του. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Νικολά Σαρκοζί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και την ανεξαρτησία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτουν στην κατάθεση της Αν. Βασιλούλη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκκληση για άστεγο που δεν έχει δώσει σημάδια ζωής εδώ και ένα μήνα

ΕΘΝΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν την εθνική ενότητα και την επιδίωξη του υπέρτερου καλού

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στο κόκκινο – Δείτε φωτογραφία με το νέο της look

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29 λεπτά πριν

Λοβέρδος για ΠΑΣΟΚ : Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται με τίποτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

“Είναι γνωστό πόσο κακοποιητικός είναι” – Τι λέει η αστυνομικός που κατήγγειλε τον πρώην αστυνομικό συντροφό της