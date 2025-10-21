Αυτό είναι το κελί του Σαρκοζί στη φυλακή – Χώρος 9 τ.μ., τι περιλαμβάνει και τι θα έχει μαζί του ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

Τις πόρτες της ιστορικής φυλακής Λα Σαντέ στο Παρίσι πέρασε την Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης πέντε ετών για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Πρόκειται για τον πρώτο πρώην πρόεδρο στη γαλλική ιστορία που οδηγείται στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Σαρκοζί κρατείται σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων, απομονωμένος από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως τοποθετήθηκε σε τμήμα που προορίζεται για «ευάλωτα άτομα».

Το κελί του διαθέτει ένα απλό κρεβάτι με κομοδίνο, γραφείο, μικρή τουαλέτα με ντους, τηλεόραση (με μηνιαία συνδρομή 14 ευρώ) και τη δυνατότητα χρήσης μικρού ψυγείου. Ο πρώην πρόεδρος έχει δικαίωμα μίας ώρας προαυλισμού την ημέρα σε περιφραγμένο χώρο 30 τ.μ., ενώ θα μπορεί να έχει πρόσβαση –ανάλογα με τη διαθεσιμότητα– στη βιβλιοθήκη και στο γυμναστήριο της φυλακής.

Οι επικοινωνίες του θα γίνονται αποκλειστικά μέσω παρακολουθούμενου τηλεφώνου με περίπου δέκα εγκεκριμένους αριθμούς, ενώ έχει δικαίωμα σε τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, εκτός από αυτές με τους δικηγόρους του. Η οικογένειά του θα εισέρχεται στη φυλακή από ξεχωριστή είσοδο.

Ο δικηγόρος του, Ζαν-Μισέλ Νταρρουά, αποκάλυψε ότι ο Σαρκοζί πήρε μαζί του «μερικά πουλόβερ για το κρύο, ωτοασπίδες για τη φασαρία, τη βιογραφία του Ιησού και το “Ο Κόμης Μοντεχρήστος” του Αλέξανδρου Δουμά» – το μυθιστόρημα ενός αθώου που φυλακίζεται και αναζητά εκδίκηση.

Παρά την καταδίκη του, ο Νικολά Σαρκοζί εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και έχει ήδη ασκήσει έφεση, η οποία ωστόσο δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής του. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.