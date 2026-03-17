Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε μια σκαλωσιά σε εργοτάξιο, στην αυλή ενός συγκροτήματος κατοικιών στην ένατη συνοικία της Βιέννης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα αίτια της κατάρρευσης και η ακριβής φύση των εργασιών που πραγματοποιούνταν στο σημείο δεν είναι σαφή προς το παρόν, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το κτίριο είναι παλαιό, τυπικό της περιοχής αυτής, όπου τα περισσότερα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων είπε ότι άλλο ένα άτομο, ένας 45χρονος άνδρας, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ο δρόμος όπου συνέβη το δυστύχημα, η Πορτσελάνγκασε, περνά από την καρδιά της αριστοκρατικής συνοικίας, κοντά στη Γαλλική Σχολή και το κοντινό Μέγαρο Λιχτενστάιν, ένα από τα πολυτελέστερα, ιστορικά παλάτια της πόλης.

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργάτες που επέζησαν από το δυστύχημα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

