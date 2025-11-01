MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αυστρία: Η Austrian Airlines ξαναρχίζει τις πτήσεις της προς το Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Οι Αυστριακές Αερογραμμές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, τις πτήσεις τους προς την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, έπειτα από περίπου πέντε μήνες διακοπής τους λόγω του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να ξαναρχίσει τις πτήσεις προς την Τεχεράνη από τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Austrian Airlines ανέφερε ότι η πρώτη της πτήση προς την Τεχεράνη θα αναχωρήσει την Κυριακή στις 19.35′ τοπική ώρα (20.35′ ώρα Ελλάδας).

Η ομάδα ασφαλείας της εταιρίας συνεχίζει “να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε όλη την περιοχή”, δήλωσε σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι “η ασφάλεια των πληρωμάτων μας και των επιβατών μας παραμένει πάντα απόλυτη προτεραιότητά μας”.

Η Austrian Airlines και η Lufthansa είχαν αναστείλει τις πτήσεις τους τον Ιούνιο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που διήρκησε 12 ημέρες.

Πολλές αεροπορικές εταιρίες είχαν αναστείλει τα δρομολόγιά τους προς το Ιράν λόγω της σύγκρουσης.

Η Austrian Airlines ανήκει στον όμιλο Lufthansa, ο οποίος έχει επίσης τις αεροπορικές εταιρίες Eurowings, Swiss και Brussels Airlines.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

