Αυστρία: Εντοπίστηκε αποθήκη όπλων της Χαμάς – Μία σύλληψη

Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη όπλων στη Βιέννη και τη σύλληψη στο Λονδίνο ενός Βρετανού, που θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με τρία φερόμενα μέλη της Χαμάς, τα οποία προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ή ισραηλινών θεσμών και συνελήφθησαν στις αρχές Οκτωβρίου στη Γερμανία.

Πέντε πιστόλια και έξι γεμιστήρες κατασχέθηκαν σε μια νοικιασμένη αποθήκη στη Βιέννη.

Ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη τη Δευτέρα στο Λονδίνο και «θεωρείται ύποπτος ότι συνδέεται στενά με αυτήν την κρυψώνα όπλων», εξήγησε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου, όπου έκανε λόγο για «ενδελεχείς έρευνες, συντονισμένες σε διεθνές επίπεδο, εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρούσε σε παγκόσμια κλίμακα και πρόσκειτο στη Χαμάς».

Τη σύλληψή του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η βρετανική Υπηρεσία Κατά της Εγκληματικότητας, η οποία πρόσθεσε πως αυτός ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Ουεστμίνστερ τη 10η Νοεμβρίου.

Είχε προηγηθεί αίτημα της γερμανικής δικαιοσύνης, η οποία ζητά την έκδοσή του. Είχε μεταφέρει τα όπλα στη Βιέννη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διατηρούσε επίσης επαφές με τον έναν από τους τρεις άνδρες που βαρύνονται με υποψίες στη Γερμανία πως σχεδίαζαν επιθέσεις, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της γερμανικής δικαιοσύνης.

Η γερμανική εισαγγελία είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου τη σύλληψη αυτών των φερόμενων μελών της Χαμάς, που θεωρήθηκαν ύποπτα για την αγορά όπλων τα οποία προορίζονταν για «φονικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία».

Η Χαμάς διέψευσε πως συνδέεται με αυτούς.