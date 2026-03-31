Αυστρία: Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε αντιλόπη σε ζωολογικό κήπο στην Βιέννη

Ο ζωολογικός κήπος του Σένμπρουν, στη Βιέννη τη Αυστρίας κατήγγειλε σήμερα ότι ένας άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε μια ινδική αντιλόπη, ένα ζώο που ξεχωρίζει από τα μεγάλα, ελικοειδή κέρατα στα αρσενικά του είδους.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων είναι το πολυτιμότερο αγαθό για εμάς και κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» είπε στο πρακτορείο APA ο διευθυντής του κήπου, Στέφαν Χέρινγκ-Χάγεκνμπεκ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο δράστης πυροβόλησε όντας έξω από την περίφραξη του ζωολογικού κήπου.

Μία φροντίστρια βρήκε το νεκρό ζώο και ένας κτηνίατρος έκανε τη νεκροψία, ανακαλύπτοντας ότι έφερε τραύμα από σφαίρα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για βαναυσότητα απέναντι σε ζώα, όπως ορίζεται από τον ποινικό κώδικα της Αυστρλίας.

Ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται μέσα στο κτήμα του Ανακτόρου του Σένμπρουν, προσέλκυσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Η ινδική αντιλόπη είναι συνηθισμένο ζώο στους ζωολογικούς κήπους όλου του κόσμου.

