MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστραλία: Μειώνονται οι τιμές στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Το κόστος της βενζίνης μειώθηκε στην Αυστραλία, από τα επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα κυβερνητικά μέτρα βοήθησαν στην ανακούφιση των πολιτών μετά τις πιέσεις που προκλήθηκαν στην αγορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η μέση εθνική τιμή βενζίνης μειώθηκε στην Αυστραλία κατά περισσότερο από 5% στα 2,40 δολάρια Αυστραλίας (1,66 δολάρια ΗΠΑ) και πρόκειται για την πρώτη μείωση από την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αν και η τιμή εξακολουθεί να είναι περίπου ένα τρίτο υψηλότερη από ό,τι στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Το ντίζελ αυξήθηκε λιγότερο από 1% στα 3,13 δολάρια Αυστραλίας, το υψηλότερο επίπεδο από το 2006, αλλά με επιβράδυνση σε σχέση με τις πρόσφατες αυξήσεις.

Η Αυστραλία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της και είναι εκτεθειμένη σε παγκόσμιες κρίσεις εφοδιασμού. Οπότε, ο πόλεμος στο Ιράν πιέζει την αγορά και δημιουργεί κίνδυνο να ξεμείνουν από βενζίνη τα πρατήρια. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση να εισάγει μια σειρά από μέτρα για να διασφαλίσει την προσφορά και να μειώσει τις τιμές, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής μείωσης ορισμένων φόρων για τον περιορισμό του κόστους για τους οδηγούς. Έχει επίσης απελευθερώσει κάποια καύσιμα από τα εθνικά αποθέματα και έχει ζητήσει εγγυήσεις εφοδιασμού από τους Ασιάτες εξαγωγείς για να διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Μέχρι στιγμής, η χώρα έχει λάβει όλες τις αναμενόμενες παραγγελίες και οι εταιρείες καυσίμων έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια μέχρι και τον Μάιο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν. Ωστόσο, η ζήτηση έχει αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι αγοράζουν περισσότερα για να προλάβουν τυχόν ελλείψεις, ειδικά στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι υψηλότερες τιμές έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων τον Μάρτιο. Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν σχεδόν το 15% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων τον περασμένο μήνα από 7,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

