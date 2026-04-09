Αυστηρό μήνυμα της Βρετανίας στον Πούτιν για ρωσικά υποβρύχια κοντά σε καλώδια και αγωγούς: “Σοβαρές συνέπειες αν υπάρξει ζημιά”

Αυστηρή προειδοποίηση για σοβαρές συνέπειες απευθύνει η Βρετανία στον Βλαντιμίρ Πούτιν για ρωσικά υποβρύχια που εντοπίστηκαν στον βόρειο Ατλαντικό.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια για ζημιά στα καλώδια και τους αγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου «θα έχει σοβαρές συνέπειες».

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τον εντοπισμό επιθετικών και κατασκοπευτικών υποβρυχίων της Ρωσίας από τη Βρετανία, ενώ σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του παρακολουθούσαν τα σκάφη για έναν μήνα πριν αποχωρήσουν.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ την Πέμπτη, ο Χίλι ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες κι ενώ η προσοχή πολλών ήταν στραμμένη στην κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τη Νορβηγία και άλλους συμμάχους, ανταποκρίθηκε σε «αυξημένη ρωσική δραστηριότητα» στον Ατλαντικό βόρεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, διαμήνυσε: «Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να προκληθεί ζημιά σε αυτά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες».